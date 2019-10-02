Правоохоронці впіймали двох львів’янок, які пограбували пенсіонера

Повідомлено про підозру львів’янкам віком 32 та 34 роки, які вкрали у пенсіонера 34 тисячі гривень з його банківських карток, а також телефон та моноцикл. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Личаківський відділ поліції звернувся 61-річний місцевий мешканець. За словами чоловіка, з його банківських карток 2 вересня зникло 19 000 гривень, а через три дні – 15 000 гривень. Крім того, у нього викрали мобільний телефон та моноцикл.

Як з’ясували правоохоронці, до крадіжок причетні знайомі пенсіонера – львів’янки віком 32 та 34 роки.

Їм повідомлено про підозру у вчинені правопорушення за ч.2 ст.185 КК України (крадіжка). Зловмисницям загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Крім того молодшій з жінок повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення за ч.1 ст.357 КК України (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження).

Проводиться досудове розслідування.