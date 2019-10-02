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Кількість пасажирів аеропорту «Львів» у вересні збільшилася на понад 34%

Вероніка Рой

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Приріст пасажиропотоку міжнародного аеропорту «Львів» у вересні 2019 року склав 34,3%. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького».

 

За оперативними даними ДП «МА «Львів» ім. Данила Галицького», у вересні 2019 року авіаперевезеннями скористалися 226,3 тис. пасажирів, що на 34,3% більше, ніж у вересні 2018 р. (168,5 тис. пасажирів). Кількість здійснених рейсів – 1 948, що на 29,6% більше, ніж аналогічного періоду минулого року (1 503).

«Загалом у січні-вересні 2019 р. пасажиропотік зріс на 38,7% в порівнянні з показником аналогічного періоду минулого року (1 204,7 тис. пасажирів) і досяг позначки в 1 671,3 тис. пасажирів. Кількість рейсів зросла на 25,0%, з 11 558 до 14 445», – повідомляють у аеропорту «Львів».

Фото: аеропорт “Львів”

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