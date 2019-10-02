Гривня стрімко дешевшає у канторах Львова

Національний банк стрімко послабив офіційний курс гривні до долара. Станом на 02 жовтня американська валюта подорожчала на 36 копійок і встановлена на рівні 24,55 грн за долар. Про це Львівському порталу повідомили в НБУ.

Офіційний курс гривні до євро обвалився на 42 копійки і встановлений на рівні 26.76 грн.

Окрім цього зафіксовано суттєве послаблення гривні у канторах Львова. Так за долар зараз дають в середньому 24.95 грн (+40 коп.), а купують по 25.40 грн (+ 50 коп.).

Натомість євро в середньому купують по 26.95 (+30 коп.) та продають по 27.65 грн (+55 коп).

Злотий по 6.10 – 6.30 грн відповідно.