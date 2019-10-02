До восьми років тюрми «світить» львів’янці, яка відібрала квартиру у психічнохворої жінки

Правоохоронці завершили розслідування стосовно львів’янки, яка позбавила психічнохворої жінки єдиного помешкання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Встановлено, що на підставі нотаріально завіреної довіреності, жінка забезпечила обмін квартири площею 37 кв м на квартиру потерпілої площею 92 кв м.

Це житло, розташоване у одному із найпрестижніших районів Львова, без будь-якої усвідомленої згоди на це власниці, перереєструвала на третіх осіб. При цьому не здійснила доплати.

Таким чином позбавила психічнохворої єдиного помешкання, яке їй дісталось після смерті батьків.

Такі дії зловмисниці кваліфіковано за ч.4 ст.191 КК України (розтрата чужого майна, яке перебувало у її віданні, вчинене у великих розмірах).

За вчинене їй загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.