До Львова приїхав Том Круз

Сьогодні, 2 жовтня, до Львова приїхав відомий американський актор, кінорежисер та продюсер Том Круз. Відповідні світлини зірки, яка завітала у мерію, опублікувала у Facebook прессекретарка Львівської міськради Христина Процак, передає Львівський портал.

Том Круз зайшов у Львівську міську раду, де його зустріли мер Андрій Садовий та голова Львівської ОДА Маркіян Мальський. Актору провели екскурсію мерією, згодом він залишив запис у Книзі почесних гостей Львова.

«Гарне місто, гарні люди, гарна країна. Дякую вам. Люблю вас», – написав Том Круз.

Також знаменитості подарували пам’ятну монету Короля Данила Галицького та історичну книгу.

Нагадаємо, в понеділок ввечері, 30 вересня, Том Круз мав зустріч із Володимиром Зеленським в Офісі президента. Актор розповів, що зацікавився українськими локаціями для зйомок одного зі своїх нових кінопроєктів.

Додамо, що нещодавно Верховна Рада ухвалила закон про компенсації іноземним виробникам, які знімають фільми в Україні. Він має сприяти активному розвитку кіноіндустрії та дати поштовх міжнародному копродакшену.

Фото: Христина Процак, ЛМР