Дівчата поїхали у Жовкву проходити навчальну практику і пропали. Їх розшукує поліція

На Львівщині поліція розшукує дівчат з Волині, які 2 вересня поїхали для проходження навчальної практики у Жовкву і пропали: мова йде про 18-річну Яну Федорчук та 16-річну Анастасію Ольхову. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як зазначається, Маневицький відділ поліції ГУ НП у Волинській області розшукує Федорчук Яну Олександрівну, 8 травня 2001 року народження, жительку села Лісове Маневицького району та Ольхову Анастасію Володимирівну, 6 жовтня 2002 року народження, жительку села Куликовичі Маневицького району. Дівчата 2 вересня поїхали у місто Жовква Львівської області для проходження навчальної практики. З 30 вересня зв’язок із ними обірвався, місце знаходження їх невідоме.

Прикмети Яни Федорчук: низького зросту, темноволоса, худорлявої тілобудови, карі очі. Була одягнута у червону куртку, спортивний одяг, спортивні штани з лампасами.

Прикмети Анастасії Ольхової: худорлявої тілобудови, коротко стрижена, на руці та нозі присутнє татуювання. Була одягнута, можливо, у спортивні штани, червону куртку, кросівки білого кольору та чорну футболку.

Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування, розшукуваних неповнолітніх, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07, 0997544324 або на лінію «102».