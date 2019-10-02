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25-річка дівчина з інвалідністю на спеціальному візку підкорила гору Погар

Вероніка Рой

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У суботу, 28 вересня, в межах відзначення Всесвітнього дня туризму, 25-річна дівчина з інвалідністю за допомогою візка «джульєтка» підкорила г. Погар, що у смт Славсько. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Управління туризму та курортів разом з командою проєкту On3Wheels реалізували ще одну мрію особи з інвалідністю. Цього разу вперше у своєму житті піднятися на г. Погар вдалося 25-річній студентці Ані Шот, яка завдяки візку «джульєтка» підкорила вершину.

До мандрівки долучилися і волонтери, загалом захід зібрав майже 300 активних мешканців Львівщини.

«Мандрувати можуть усі, незалежно від фізичних можливостей. Ми дуже радіємо нашій співпраці з активною командою On3Wheels, разом з якою вже вдалося здійснити 6 сходжень в гори Львівщини для осіб з інвалідністю. Задоволення в очах цих щасливих людей по-особливому надихають. Прагнемо реалізувати ще більше мрій. І я вірю – ми це зробимо разом», – додає начальник управління туризму та курортів Наталя Табака.

Організація сходження має на меті показати, що мандрівки доступні для всіх і кожного, об’єднати людей заради спільної цілі та формувати правильне ставлення до осіб з інвалідністю.

Фото: ЛОДА

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