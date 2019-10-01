У неділю центром Львова пройде молитовна хода

Цієї неділі, 6 жовтня, вулицями міста пройде традиційна загальноміська Вервиця. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У цій молитовній ході дякуватимуть за вихід Української греко-католицької церкви з підпілля та розважатимуть над постаттю Преподобної матері Йосафати, співзасновниці і першої черниці Згромадження сестер Служебниць Непорочної Діви Марії. Хода Вервиці розпочнеться о 15.00 год. та традиційно пройде від храму Святого Архистратига Михаїла до Собору святого Юра. За маршрутом ходи ситуативно перекриють рух транспорту.

Маршрут загальноміської Вервиці: вул. Винниченка, 22 (від храму святого Архистратига Михаїла) – вул. Підвальна – вул. Руська – пл. Ринок – пл. Катедральна – вул. П. Беринди – просп. Свободи (проти руху) – вул. Академіка В. Гнатюка – вул. Листопадового Чину – пл. Святого Юра, 5 (Собою святого Юра).

Про особливості цьогорічної загальноміської Вервиці розповів капелан Львівської міської ради о. Павло Дроздяк.

«У цій дорозі дякуватимемо Господеві за дар свободи нашої Церкви, Воскресіння якої 30 років тому розпочалося із подібного ходу вулицями Львова. Згадуватимемо наших великих святих, що нині вимолюють перед небесним престолом миру і благодатей для нашої Батьківщини. Нехай наша спільна молитва стане величним актом єднання на славу нашого Бога і на добро нашої Церкви та народу. Разом із Преподобною матір’ю Йосафатою молитимемося про дар несхитної віри, мужності та щирої любові, проситимемо про добрі покликання і благословення на посвяту нашому Творцеві: «Ісусе, який є життям душ, вчини, щоб моя душа в Тобі, для Тебе, і через Тебе жила. Нехай вона про Тебе думає, про Тебе говорить, для Тебе ділає, нехай Тебе шукає, до Тебе стремить і з Тобою нехай з’єднається. Ісусе, будь єдиним Джерелом і Ціллю мого життя. Бо Ти моя мудрість, сила і потіха, моє слово щастя і скарб, тут і у вічності», – розповів капелан Львівської міської ради о. Павло Дроздяк.