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У Львові виступить легендарна група «The Rasmus»

Андрій Котенський

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У Львові виступить найвідоміша група Фінляндії «The Rasmus». Легендарний гурт виступить у Львові в рамках європейського туру із нагоди 15-ліття п’ятого студійного альбому «Dead Letters». Подія відбудеться 27 жовтня о 20:00 на «Арені Львів». Про це Львівському порталу повідомили організатори концерту у Львові.

Як відомо, The Rasmus – найвідоміша група Фінляндії: дев’ять студійних альбомів, проданих загальним накладом понад 4 мільйонів платівок, величезна кількість музичних нагород як на батьківщині, так і за кордоном, любов армії шанувальників і культовий статус в історії рок-музики нульових.

The Rasmus досі стрясають сцену в танці, збирають на концертах повні зали і задають жару всім присутнім, тож не пропустіть їх виступ.

До 2003 року четверо фінських хлопців вже десять років вдало виступали у себе на батьківщині, збирали аншлаги та будували великі плани. Але саме вихід альбому «Dead Letters» і безсмертного хіта «In the Shadows» приніс їм світову славу. Мільйони людей опинилися під впливом меланхолійних рок-записів, насичених яскравими образами.

Минуло 15 років – і це відмінний привід згадати минулі часи, та насолодитися музикою культових The Rasmus. Для турне по всій Європі група підготувала кілька сюрпризів для шанувальників, які прийдуть на концерти. По-перше, альбом «Dead Letters» буде перевиданий на CD та вінілових пластинках. По-друге, деякі пісні з альбому вперше будуть зіграні саме під час ювілейного турне.

Квитки можна придбати тут: Front.manager

 

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