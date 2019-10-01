Цими вихідними у Винниках проходитиме фестиваль сиру і вина

У Винниках 5-6 жовтня проходитиме фестиваль сиру і вина, на якому будуть представлені вина та сирні вироби найкращих українських майстрів із різних областей України, зокрема Закарпатської, Львівської, Тернопільської, Чернівецької, Івано-Франківської. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

Гості фестивалю матимуть змогу придбати «солодку» продукцію винниківських та коломийських пасічників, вироби народних майстрів: львівську та покутську кераміку, вишиванки коломийських майстринь, а також взяти участь у майстер-класах із гончарства, ткацтва.

6 жовтня планується концертна програма за участю ансамблю «Con Anima» з 16 год. та концерт гурту «Дриґ» з 17 год. Під час фестивалю запрошуємо оглянути діючі виставки.

Фестиваль проходитиме 5-6 жовтня з 11.00 до 19.00 год. за адресою: м. Винники, вул. В. Івасюка, 5.