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Судитимуть 54-річну львів’янку, яка встромила ножа у живіт своєму чоловіку

Вероніка Рой

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До Франківського районного суду м. Львова скеровано обвинувальний акт стосовно 54-річної львів’янки, яка завдала тяжких тілесних ушкоджень своєму чоловікові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

 

Слідством встановлено, що увечері 24 липня, у квартирі на вул. В. Великого у Львові, під час сімейно-побутового конфлікту жінка умисно завдала кухонним ножем колото-різане проникаюче поранення у живіт своєму чоловіку.

За вчинене санкція ч.1 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження) передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 8 років.

У прокуратурі зазначають, що вчинення злочину стосовно подружжя (чи колишнього подружжя або іншої особи), з якою винний (винна) перебуває (перебував, – ла) у сімейних або близьких стосунках, згідно положень Кримінального кодексу України є обставиною, яка обтяжує покарання.

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