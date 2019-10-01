Разумков планує піти з посади голови партії «Слуга народу»

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков збирається скласти повноваження голови партії «Слуга народу». Про це він сказав під час брифінгу, передає УНІАН.

Зокрема, його запитали щодо інформації про те, що Давид Арахамія начебто складатиме повноваження голови фракції, а Разумков складатиме повноваження голови «Слуги народу», оскільки він паралельно є спікером парламенту.

«Щодо питання, пов’язаного з тим, що голова фракції буде складати повноваження, – у мене немає такої інформації», – зазначив Разумков.

Говорячи про себе, він зауважив, що і раніше йшлося про те, що «не досить коректно, коли голова Верховної Ради одночасно є і головою партії».

«Я думаю, що будуть зміни в партії, в керівництві партії. Це моя позиція, це мною було запропоновано. І я думаю, що буде змінюватися і статут партії. І можливо, я буду займати іншу посаду в партійній структурі», – сказав голова ВР.

Він зауважив, що для розбудови та ефективного розгортання партійної структури потрібно багато часу.

«На жаль, у голови Верховної Ради його недостатньо для того, щоб займатися ще й партійним будівництвом. Оскільки наступного року будуть місцеві вибори, – це дуже великий виклик і я думаю, що на посаду голови партії буде обрано людину, яка ефективно буде займатися саме цим питанням», – зазначив Разумков.

Разумков зазначив, що з’їзд партії «Слуга народу» має вирішити, хто обійме посаду голови партії замість нього.

«Хто буде займати моє місце в партії – вирішить з’їзд. Я думаю, що з’їзд пройде десь в кінці цього місяця, або наступного», – зазначив спікер.

Щодо інших питань, які розглядатимуться на з’їзді, Разумков закликав зачекати.

«Тому що я вже говорив про те, що можливі і зміни статуту, можлива і зміна структури керівництва партії; підготовка до виборів, розбудова партійної структури – все це буде явно обговорюватися на з’їзді партії. Це нормальна партійна дискусія», – сказав голова парламенту.

Як відомо, 29 серпня на першому засіданні новобраної Верховної Ради Дмитра Разумкова призначили головою парламенту.