Львів’ян запрошують на виставку-ярмарок «Львівський товаровиробник»

З 3 до 7 жовтня у Львівському палаці мистецтв» (вул. Коперника, 17) відбуватиметься дванадцята виставка-ярмарок «Львівський товаровиробник». У заході візьмуть участь львівські виробники різних галузей промисловості. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

На заході будуть представлені товари місцевих виробників різних галузей промисловості, а саме – легкої (30 підприємств), харчової (10 підприємств), виробництва будматеріалів, виробництва меблів, товарів повсякденного вжитку, HandMade тощо (14 підприємств).

Основною метою виставки-ярмарку є підтримка та популяризація місцевого виробника, ознайомлення мешканців і гостей міста з товарами львівських підприємств.

Зазначимо, що впродовж «Львівського товаровиробника» триватимуть різноманітні заходи: Всеукраїнський конкурс «Битва модельєрів», Фестиваль перукарського мистецтва «Галицький талант», Фестиваль краси та здоров’я «Art Beauty».

Для підприємців та бізнесменів проведуть семінар «Можливості для зростання бізнесу», а львівські модельєри представлять показ власних колекцій мод «Fashion Palace». Соціальною складовою цьогорічного заходу стануть інклюзивний показ мод у супроводі камерного симфонічного оркестру і майстер-класи від соціального підприємства «Рукомисли».

До того ж, відбудеться захід «Бабусина скриня», який приурочено Дню людей похилого віку. Також заплановано Ходу вишиванок, до 30-річчя заснування організації Союзу Українок, виставку вишиванок, виставки конкурсних робіт дитячого малюнку «Купуй львівське» навчальних закладів професійно-технічної освіти, Академії друкарства тощо. У межах виставки-ярмарку, організовуватиметься розважальна програма для учасників конкурсу дитячого малюнку та відвідувачів виставки.