Літак, що летів зі Львова у Хургаду, повернувся в аеропорт через технічну несправність

Сьогодні, 1 жовтня, літак, що прямував зі Львова в Хургаду, змушений був повернутися назад в аеропорт «Львів» через 16 хвилин після злету. Про це Львівському порталу повідомили у Міжнародному аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького.

Рейс BKV2095 авіакомпанії «Буковина», що прямував за маршрутом Львів – Хургада, вилетів із аеропорту о 12:31 год.

Втім вже через 16 хвилин, о 12:47 год., літак змушений був повернутися в аеропорт через проблеми зі системою кондиціонування.

«Наразі техніки усувають проблему, пасажири перебувають у терміналі, двоє із відмовились від подальшого польоту», – йдеться у повідомленні.

Наскільки затримається рейс BKV2095, наразі невідомо.