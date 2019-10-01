Гривня відчутно подешевшала у канторах Львова

Національний банк трохи послабив офіційний курс гривні до долара. Станом на 01 жовтня американська валюта встановлений на рівні 24,19 грн. Про це Львівському порталу повідомили в НБУ.

Натомість офіційний курс гривні до євро зміцнів 11 копійок і встановлений на рівні 26.34 грн.

Надвечір зафіксовано суттєве послаблення гривні у канторах Львова. Так за долар зараз дають в середньому 24.55 грн, а купують по 24.85 грн.

Натомість євро в середньому купують по 26.65 та продають по 27.10 грн.

Злотий по 6.05 – 6.17 грн відповідно.