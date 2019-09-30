Військова прокуратура вимагає повернути їй приміщення лісокомбінату у Львові

Військова прокуратура Західного регіону подала в суд через приміщення військового лісокомбінату на вул. Луганській, 3, яке незаконно вибуло з її власності. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі відомства.

Військова прокуратура через суд хоче повернути на користь держави (в особі Міноборони України) нерухоме майно, що розташоване у Львові на вул. Луганській, 3.

За цією адресою знаходяться офісне і технічні приміщення ДП «Львівський військовий лісокомбінат» загальною площею 2500 кв м. Їхня вартість становить 30 мільйонів гривень.

«Зазначене майно незаконно відчужено з державної власності за зведеним виконавчим провадженням ще у 2013 році через прилюдні торги. Однак така реалізація відбулася з порушенням Закону України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна». Крім того, ця нерухомість реалізована за цінами, нижчими від ринкових», – йдеться у повідомленні.

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Водночас у військовій прокуратурі зазначають, що новим власником приміщень стало товариство з обмеженою відповідальністю, втім повернути нерухомість воно відмовилось.

Через це заступник військового прокурора Львівського гарнізону подав позов до господарського суду Львівської області.

Додамо, що Львівський військовий лісокомбінат підпорядковується Міністерству оборони України. Розташований він у Львові на вул. Луганській, 3 і займається лісонасадженням, лісозаготівлею, переробкою деревини та випуском готової продукції.