В Україну під купою «секонду» намагались ввезти 10 тонн нового одягу H&M

В пункті пропуску «Рава-Руська-Гребенне» в двох вантажівках, які прибули з Польщі, під 20 тоннами «секонду» було сховано 10 тонн нового одягу відомої шведської фірми H&M. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДФС у Львівській області.

В зону митного контролю пункту пропуску «Рава-Руська-Гребенне» із Польщі прибули дві вантажівки під керуванням громадян України. Згідно з товаросупровідними документами в автомобілях знаходились одяг, взуття та інші речі, які були у використанні, по 20 тонн у кожному авто.

Під час проведення митного огляду встановлено, що у кожному автомобілі, крім секонд-хенду знаходилось по 4,8 тисяч кг нового одягу марки H&M.

Так, громадянин України, директор польської компанії вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України із поданням документів, що місять недостовірні дані щодо найменування товару.

Зазначені дії містять ознаки порушення митних правил передбачених ч. 1 ст.483 Митного кодексу України.

Фото: ГУ ДФС Львівщини