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В Трускавці 90-річна жінка не могла вибратись зі зачиненої квартири багатоповерхівки

Ольга Денисяка

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Вчора, 29 вересня, в Трускавці рятувальники допомогли 90-річній жінці вибратися з зачиненої квартири на 7 поверсі багатоповерхівки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС Львівщини.

 

У повідомленні йдеться, що 29 вересня о 16:47 до рятувальників надійшло звернення, що в місті Трускавець на вулиці Стебницька, 66 в квартирі на 7-му поверсі дев’ятиповерхового будинку не може самостійно відчинити двері 90-річна власниця помешкання.

Рятувальники за допомогою автодрабини надали можливість працівникам соціальної служби потрапити в квартиру. В помешканні знаходилася власниця, яка потребувала медичної допомоги.

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