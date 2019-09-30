У Новому Роздолі «замінували» школу

У Новому Роздолі правоохоронці перевіряють повідомлення про замінування школи. Евакуйовано близько 60 учнів та вчителів навчального закладу. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Інформація від аноніма про те, що заміновано одну зі шкіл міста, надійшла правоохоронцям сьогодні, 30 вересня, близько 11:30 год.

На місці події працюють експерти-вибухотехніки, кінолог, слідчо-оперативна група та фахівці інших служб. Правоохоронці евакуювали близько 60 учнів та вчителів навчального закладу.

Проводяться усі необхідні заходи з метою встановлення особи аноніма.