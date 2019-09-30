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На Сколівщині мотоцикліст-порушник втікав від патрульних і злетів у річку

Соломія Головіна

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У Сколівському районі внаслідок ДТП травмувався 19-річний мотоцикліст. Молодик порушив ПДР, на швидкості втікав від патрульної поліції і зетів у річку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Дорожньо-транспортна пригода сталась 28 вересня близько 00.30 на автодорозі Славське – Верхня Рожанка у селі Нижня Рожанка.

Попередньо встановлено, що під час патрулювання працівники групи реагування патрульної поліції помітили мотоцикліста, котрий порушив Правила дорожнього руху та  керував транспортним засобом з відсутнім номерним знаком.

Законну вимогу поліцейських зупинитись мотоцикліст не виконав, а навпаки – збільшивши швидкість, почав втікати.

Правоохоронці розпочали переслідування, проте мотоцикліст різко повернув ліворуч, з’їхав з дороги в кювет та впав у річку.

Поліцейські викликали на місце ДТП карету «швидкої» та надали травмованому першу медичну допомогу.

Особу мотоцикліста встановлено: ним виявився дев’ятнадцятирічний мешканець одного з сіл району. Хлопця доставили у лікарню та госпіталізували в реанімаційне відділення.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) ККУ. Поліцейські встановлюють обставини події.

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