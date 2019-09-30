На Львівщині судитимуть горе-водія, який їздив із підробленим посвідченням

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно 29-річного мешканця Сокальського району, який користувався підробленим водійським посвідченням. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Встановлено, що у серпні цього року зловмисник придбав у столиці підроблене посвідчення водія та користувався ним, допоки його не зупинили патрульні за порушення Правил дорожнього руху.

Так, 14 вересня водія затримали поліцейські, і він пред’явив їм фальшиве посвідчення. При цьому чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Під час огляду документа правоохоронці й виявили ознаки підробки.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.358 КК України (використання завідомо підробленого документа). За вчинене горе-водію «світить» до 2 років обмеження волі.