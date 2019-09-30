На кордоні з Польщею вилучили два крадені авто

Вчора, 29 вересня, у пунктах пропуску «Шегині» та «Краківець» прикордонники виявили викрадені «Мерседес» та «Форд». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Учора чернівчанин намагався потрапити до Польщі через пункт пропуску «Шегині» на викраденому «Мерседесі» української реєстрації. Під час заходів контролю спрацювала база даних «Інтерполу» на VIN-код автівки 2002 року випуску.

Прикордонники Мостиського загону з’ясували, що автомобіль 57-річного буковинця був викрадений на території України.

В сусідньому пункті пропуску «Краківець» прикордонники теж виявили викрадену автівку. Цього разу 33-річний українець прямував до Польщі на автомобілі «Форд» 2008 року випуску української реєстрації.

Автомобіль також знаходився у міжнародному розшуку та був викрадений у серпні цього року в Іспанії.

По цих фактах прикордонники поінформували чергового Укрбюро «Інтерполу». Розшукувані транспортні засоби передано співробітникам Національної поліції для з’ясування усіх обставин правопорушення.

Фото: ДПСУ