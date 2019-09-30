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Минулої доби ворог 26 разів порушував режим тиші на Донбасі

Ольга Денисяка

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Протягом минулої доби, 29 вересня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 26 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ООС.

 

Окупанти обстрілювали українських військовослужбовців із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник здійснив 15 обстрілів позицій Об’єднаних сил поблизу Новотроїцького, Павлополя, Водяного, Талаківки Пищевика, Пісків, Опитного, Авдіївки та Невельського.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» ворог 11 разів відкривав вогонь по наших позиціях біля Травневого, Луганського, Новолуганського, Кримського, Новгородського, Хутора Вільного, Золотого та Новотошківського.

За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню.

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