Минулої доби ворог 26 разів порушував режим тиші на Донбасі

Протягом минулої доби, 29 вересня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 26 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ООС.

Окупанти обстрілювали українських військовослужбовців із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник здійснив 15 обстрілів позицій Об’єднаних сил поблизу Новотроїцького, Павлополя, Водяного, Талаківки Пищевика, Пісків, Опитного, Авдіївки та Невельського.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» ворог 11 разів відкривав вогонь по наших позиціях біля Травневого, Луганського, Новолуганського, Кримського, Новгородського, Хутора Вільного, Золотого та Новотошківського.

За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню.