Мешканці вулиці Стрийської завтра будуть без води: список будинків

Завтра, 1 жовтня, буде призупинено водопостачання до вул. Стрийська-Сокільницька. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У зв’язку з плановими роботами, пов’язаними з переключенням новозбудованої ділянки водопроводу, діаметром 250 мм, на вул. Стрийська, 202, завтра, 1 жовтня, з 09.00 год до 19.00 год буде призупинено подачу води у Франківський район, обмежений вулицями: Стрийська (від № 150 — 338) та Сокільницька.

ЛМКП «Львівводоканал» просить створити необхідний запас води, сподівається на розуміння та просить вибачити за тимчасові незручності, пов’язані з виконанням робіт.