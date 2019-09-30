ОСТАННІ НОВИНИ

Мешканці вулиці Стрийської завтра будуть без води: список будинків

Соломія Головіна

|

Завтра, 1 жовтня, буде призупинено водопостачання до вул. Стрийська-Сокільницька. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

У зв’язку з плановими роботами, пов’язаними з переключенням новозбудованої ділянки водопроводу, діаметром 250 мм, на вул. Стрийська, 202, завтра, 1 жовтня, з 09.00 год до 19.00 год буде призупинено подачу води у Франківський район, обмежений вулицями: Стрийська (від № 150 — 338) та Сокільницька.

ЛМКП «Львівводоканал» просить створити необхідний запас води, сподівається на розуміння та просить вибачити за тимчасові незручності, пов’язані з виконанням робіт.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Те, що нас єднає: як міська спортивна подія перетворилася на національний мегапроєкт
Ольга ФУЧИК
Те, що нас єднає: як міська спортивна подія перетворилася на національний мегапроєкт

Багаторічний лідер вітчизняного ринку роздрібної торгівлі «АТБ-Маркет» на власному прикладі довів, що соціальна відповід...

Теорія та практика ритейлу: насамперед – суворе дотримання стандартів
Анастасія ПИЖ
Теорія та практика ритейлу: насамперед – суворе дотримання стандартів

За європейським зразком, хоча й з невеличкою поправкою на українські реалії, реалізує стратегію динамічного розвитку баг...

Зробити українську пісню трендом. Місія можлива
Вероніка РОЙ, Наталя ДУЛЯБА
Зробити українську пісню трендом. Місія можлива

Пісня – це наш генетичний код, а українці – співоча нація, яка завжди була багатою на яскраві голоси. Про це ми не раз ч...

Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?
Наталя ДУЛЯБА
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?

Нещодавно у Львові виник скандал довкола запланованого будівництва готелю-свічки на території Парку культури. І дискусія...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...