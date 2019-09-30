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Із 800 опорних шкіл понад 200 не відповідають критеріям, – МОН

Ольга Денисяка

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Із 800 опорних шкіл в Україні понад 200 не відповідають критеріям опорної школи. Про це сьогодні, 30 вересня, заявила заступник міністра освіти і науки України Любомира Мандзій під час конференції «Громада для кожного», передає УНІАН.

 

«Станом на сьогодні при формуванні опорних шкіл ми дещо уникали відповідальності за прийняті рішення. У нас є 800 опорних шкіл і понад 200 не відповідають на сьогоднішній день критеріям опорної школи», – сказала Любомира Мандзій.

У рамках процесу децентралізації влади в Україні відбувається активне утворення об’єднаннях територіальних громад (ОТГ), освітніх округів та опорних навчальних закладів.

Загальноосвітні навчальні заклади, що є опорними, створюються для рівного доступу усіх дітей до якісної освіти, раціонального і ефективного використання ресурсів, та є одним із механізмів реформування системи загальної середньої освіти й упорядкування шкільної мережі.

Нагадаємо, що Любомира Мандзій очолювала департамент освіти Львівської облдержадміністрації з 2016 року.

Ще на початку липня цього року вона заявляла про намір звільнятися, пов’язуючи це рішення з перемогою у конкурсі на посаду начальника управління Державної служби якості освіти у Львівській області.

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