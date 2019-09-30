Чим дивуватиме цьогоріч ЛюдкевичФест: програма фестивалю

У Львові з 1 до 13 жовтня відбуватиметься Другий фестиваль класичної музики ЛюдкевичФест. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У центрі проекту постать Станіслава Людкевича, знаного галицького композитора, музикознавця, педагога. Він прожив рівно сто років, пережив дві світові війни, був свідком двох імперій. Автор масштабних симфонічних та хорових полотен.

Проте фестиваль не обмежується творчістю лише Людкевича. Мета події – перезавантажити шаблонне поняття про українське музичне мистецтво. Тож на концертах у межах ЛюдкевичФесту звучатиме музика Ю. Кофлера, Т. Маєрського, С. Туркевич, А. Нікодемовича, Й. Сужиньского, М. Солтиса, С. Борткевича, Н. Нижанківського, М. Колесси, М. Скорика, Г. Гаврилець, Б. Фроляк, Л. Дичко, В. Гончаренка та багатьох інших.

1 жовтня, у всесвітній День музики, відбудеться передвідкриття ЛюдкевичФесту в будинку, де жив і творив композитор, – Меморіальний музей Станіслава Людкевича у Львові. Невимушені розмови за кавою та вином, перегляд відеоматеріалів спогадів сучасників Людкевича та камерний концерт на роялі Людкевича у виконанні піаніста Дмитра Микитина. Вхід вільний за умови реєстрації. Кількість місць обмежена.

2 жовтня – відкриття фестивалю. Ексклюзивна програма від легендарного піаніста, заслуженого артиста України Йожефа Ерміня у Львівській національній філармонії, у залі, названому на честь Станіслава Людкевича.

3 жовтня цей зал прийматиме піаніста Дениса Жданова, який гратиме С. Людкевича, М. Волинського, В. Сільвестрова, Е. Раутаваара, К. Вайна.

Надалі всі концерти відбуватимуться в Органному залі.