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Вулицю Вузьку замостять бруківкою

Наталя Дуляба

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У мерії вирішили вистелити бруківкою вулицю Вузьку, що у Личаківському районі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

 

Виконавчий комітет дозволив ЛКП «Шляхово-ремонтне підприємство Галицького району» безкоштовно передати на баланс Личаківської райадміністрації бруківку, яку раніше отримали під час ремонтів у центральній частині міста.

Як розповів в.о. директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради Олександр Одинець, 150 м кв бруківки, які передадуть Личаківській райадміністрації, використають на замощення внутрішньоквартальної дороги на вулиці Вузькій.

Нагадаємо, цьогоріч на вулиці Вузькій мають провести благоустрій. На це у бюджеті Львова передбачили більше 900 000 гривень. Із детальним переліком ремонтних робіт у Личаківському районі на 2019 рік можна ознайомитися тут.

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