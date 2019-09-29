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На Турківщині BMW злетів у кювет. Є травмовані

Наталя Дуляба

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У суботу, 28 вересня, на дорозі Бориня – Мохнате у селі Матків Турківського району автомобіль BMW з’їхав у кювет. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «БМВ», 20-річний житель Турківського району, не впорався з керуванням та злетів у кювет.

Внаслідок аварії травми отримали водій та пасажир автомобіля, 31-річний мешканець Житомирської області.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін або без такого.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП.

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