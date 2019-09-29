Львівщину відвідала делегація Конгресу США

У суботу, 28 вересня, на Яворівський полігон завітала делегація Конгресу США. До її складу увійшли члени Палати представників Джон Реймонд Гараменді, Вікі Гарцлер, Дженніфер Айдин Гонсалес Колон, Девід Уейн Лобсак, Томас Чарльз О’Халлеран та Джон Монді Шімкус. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного.

Гостей зустрічав очільник Академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук. Він розповів членам делегації про історію, структуру і завдання вишу. Також військовий підкреслив значний внесок американської сторони у розбудову Міжнародного центру миротворчості та безпеки (Яворівського полігону).

«Я щиро вдячний нашим американським гостям за високу оцінку наших досягнень, а також за постійну увагу та підтримку розвитку Міжнародного центру миротворчості та безпеки», – наголосив Павло Ткачук.

Голова делегації Джон Гараменді підкреслив, що США ніколи не залишать Україну наодинці. Адже Конгрес США вже прийняв і продовжує приймати чимало важливих рішень на підтримку України. А цей візит на Львівщину він назвав можливістю краще познайомитись з Україною задля ефективнішої підтримки.

Своєю чергою Вікі Гарцлер відзначила, що вражена обсягами підготовки українських військовослужбовців та їхньою професійністю. Більше того, побачене в центрі миро творчості та безпеки, за її словами, спонукає американський Конгрес продовжувати обговорення об’єму допомоги на 2020 рік.

Згодом гості також відвідали відділ імітаційного моделювання, оглянули об’єкти навчальної матеріально-технічної бази та інфраструктури, поспілкувалися із американськими та українськими військовослужбовцями.

Фото: Академія сухопутних військ