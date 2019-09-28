У Львові більше 700 людей з вадами слуху отримають матеріальну допомогу

Щороку в останню неділю вересня відзначають Міжнародний день глухих. У Львові людям з інвалідністю І, ІІ та ІІІ груп із вадами слуху нададуть одноразову матеріальну допомогу. Про це Львівському порталу у пресслужбі Львівської міської ради.

Загалом на виплати людям з інвалідністю по слуху із бюджету Львова виділили 425 500 гривень. Одноразову матеріальну допомогу отримають 787 людей:

64 особи з інвалідністю І та II групи – по 1000 гривень;

723 людини з інвалідністю ІІІ групи – по 500 гривень.

Матеріальну допомогу львів»янам виплатять в міському управлінні соціального захисту в межах Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян м. Львова.

Нагадаємо, Міжнародний день глухих було встановлено у зв’язку із заснуванням Всесвітньої федерації глухонімих у 1951 році. Цьогоріч цей день припадає на 29 вересня.