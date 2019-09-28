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У Городоцькому районі п'яний водій врізався у Suzuki

Наталя Дуляба

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У п’ятницю ввечері, 27 вересня, у селі Суховоля Городоцького району нетверезий водій вчинив ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

 

Встановлено, що орієнтовно о 22:00 год. на вул. Ягідній 37-річний водій автомобіля ЗАЗ не обрав безпечної швидкості, виїхав на зустрічну смугу і врізався в Suzuki.

«Як виявилося згодом, основна причина цієї ДТП – нетверезий стан 37-річного мешканця селища Рудно. Від перевірки він відмовився і сказав, що не пив алкоголю, а лише ліки від шлунку та обезболююче. Зазначимо, що жодні ліки не спричиняють стійкий запах алкоголю з рота, а це була одна із ознак у згаданого водія. До слова, вчора у його селищі був празник», – йдеться у повідомленні.

На горе-водія склали два протоколи: за керування в нетверезому стані та за скоєну ДТП.

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