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Поліцейські розшукали чотирьох дітей, які втекли з жидачівського санаторію

Наталя Дуляба

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У п’ятницю, 27 вересня, правоохоронці дізнались про те, що четверо дітей віком 8-12 років самовільно покинули санаторій в одному зі селищ Жидачівського району. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Поліцейські негайно розпочали пошуки і знайшли дітей вже через півтори години. Вони перебували на галявині біля стадіону в тому ж населеному пункті, де й розташований санаторій.

«Двоє хлопчиків та двоє дівчаток, які є мешканцями Жидачівського району, неушкоджені, стан їхнього здоров’я задовільний», – йдеться у повідомленні.

Дітей поліцейські повернули у санаторій та провели з ними профілактичну бесіду.

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