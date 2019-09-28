Поліцейські розшукали чотирьох дітей, які втекли з жидачівського санаторію

У п’ятницю, 27 вересня, правоохоронці дізнались про те, що четверо дітей віком 8-12 років самовільно покинули санаторій в одному зі селищ Жидачівського району. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Поліцейські негайно розпочали пошуки і знайшли дітей вже через півтори години. Вони перебували на галявині біля стадіону в тому ж населеному пункті, де й розташований санаторій.

«Двоє хлопчиків та двоє дівчаток, які є мешканцями Жидачівського району, неушкоджені, стан їхнього здоров’я задовільний», – йдеться у повідомленні.

Дітей поліцейські повернули у санаторій та провели з ними профілактичну бесіду.