Львівські митники передали поліцейським більше 3000 одиниць конфіскованої зброї

Митники віддали поліцейським Львівщини більше 3000 одиниць зброї та боєприпасів, які були конфісковані за рішеннями судів. Про це Львівському порталу повідомили у Львівській митниці ДФС.

Так, правоохоронцям передали: карабіни, луки, арбалети, ножі, набої, спецзасоби, основні частини та деталі до вогнепальної гладкоствольної та нарізної зброї (стволи, магазини, спускові колодки з курком, затвори в зібраному стані) тощо.

«Свого часу цю зброю та боєприпаси вилучили працівники Львівської митниці ДФС під час незаконного переміщення через митний кордон України. Після експертиз, оцінки майна та рішень судів передали представникам Головного управління Національної поліції у Львівській області для подальшого розпорядження», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, із жовтня на території Львівської області розпочинається місячник добровільної здачі зброї. Відтак мешканці можуть уникнути кримінальної відповідальності, якщо самі здадуть правоохоронцям зброю, боєприпаси, вибухові матеріали та спеціальні засоби, що зберігаються незаконно.

Фото: Львівська митниця ДФС