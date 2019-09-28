Львів’ян кличуть на благодійний обід просто неба, аби врятувати 17-річну дівчину

У неділю, 29 вересня, біля пам’ятника Королю Данилу організовують благодійне частування «Гуляш на здоров’я», аби зібрати кошти на операцію для 17-річної Вікторії Кузь, яка бореться із раком. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Львівський кульїнарний клюб «Zdorowja I Spoki’j» та Hand Made по-львівськи для Армії руками волонтерів організовують у центрі Львова благодійний обід. Під час нього всі охочі зможуть скуштувати гуляш, приготовлений просто неба, а також гарно провести час. Початок – о 13:00 год.

Метою такого благодійного заходу є збір коштів для 17-річної мешканки Стрийського району Вікторії Кузь, яка бореться із раком (гострою лімфобластною лейкемією).

Дівчині необхідна термінова пересадка кісткового мозку, вартість такої операції становить 140 тисяч євро. Для родини із невеликого села така сума є непідйомною. Спільними зусиллями половину коштів уже вдалося зібрати. Однак потрібно зібрати ще близько 70 тисяч євро, а часу до операції обмаль.

«Два роки тому Віці один раз уже вдалося подолати важку недугу, однак хвороба повернулася знову. Тепер дівчинку готова прийняти клініка у Вероні. Віка – дивовижна дівчинка, вона вірить у своє одужання і мріє відвідати улюблену Японію. Та найбільше бажання Віки сьогодні – вижити. Організатори сподіваються, що спільними зусиллями усіх небайдужих зможуть досягнути головної цілі – подарувати дівчинці шанс на щасливе та здорове майбутнє», – йдеться у повідомленні.