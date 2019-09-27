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В неділю у Львові відбудеться благодійний джентельменський мотопробіг

Вероніка Рой

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У Львові в неділю, 29 вересня, відбудеться благодійний мотопробіг The Distingushed — Gentleman’s Ride 2019. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Gentleman’s Ride — благочинний захід, кошти від якого підуть на захист чоловічого здоров’я. Distingushed — Gentleman’s Ride засновано Марком Хаувой в 2012 році в Сіднеї, Австралія. Мотопробіг з кожним роком набирає все більшої популярності», – йдеться у повідомленні мерії.

Початок о 11.00 год. на площі Ринок, біля міської Ратуші.  Для участі в мотопробігу потрібно зареєструватися на сайті https://www.gentlemansride.com/ та обрати місто Львів.

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