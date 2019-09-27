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У мерії Львова похвалилися новими порохотягами, які прибирають вулиці міста

Вероніка Рой

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Нова техніка, яку місто придбало цьогоріч для прибирання міста, працює на вулицях Львова. Зокрема, до роботи задіяні малі порохотяги, які прибирають зупинки, хідники, сквери та площі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Два малі порохотяги на 1,8 м3, придбані цього року, вже активно працюють на вулицях міста. Хочу відзначити, що це вперше у Львові було закуплено малі порохотяги. Вони можуть мити зупинки, стовпи, смітники. Плануємо їх застосовувати для миття скверів, площ, тротуарів. До прикладу, таким малим порохотягом будемо прибирати площу Двірцеву після ремонту», — повідомила заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

Додамо, цього року Львів закупив техніку для прибирання міста — а саме 5 МАЗів, 2 великих і 2 малих порохотяги, 1 тракторець. Техніку придбано за кошти міського бюджету. Вартість техніки більше 40 млн грн.

Фото: ЛМР

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