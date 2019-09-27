ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові за понад три мільйони відремонтують два будинки

Вероніка Рой

|

Сьогодні на засіданні виконавчого комітету ЛМР було прийнято рішення «Про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету м. Львова», яким передбачено 1,4 млн грн на ремонт конструкційних елементів будинку на вул. Т. Шевченка та 1,7 млн – на ремонт підпірної стінки біля будинку на вул. Тарнавського. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Пропонуємо виділити з резервного фонду міського бюджету м. Львова через передачу коштів з загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) Шевченківській районній адміністрації кошти в сумі 1 479 961 грн на проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану конструкційних елементів житлового будинку № 348 на вул. Т. Шевченка. Також, додатково, пропонуємо ще виділити 1,7 млн грн Личаківській районній адміністрації на ремонт підпірної стінки біля житлового будинку на вул. Тарнавського, 35», –  доповіла заступник директора департаменту фінансової політики ЛМР Наталя Стариченко.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Те, що нас єднає: як міська спортивна подія перетворилася на національний мегапроєкт
Ольга ФУЧИК
Те, що нас єднає: як міська спортивна подія перетворилася на національний мегапроєкт

Багаторічний лідер вітчизняного ринку роздрібної торгівлі «АТБ-Маркет» на власному прикладі довів, що соціальна відповід...

Теорія та практика ритейлу: насамперед – суворе дотримання стандартів
Анастасія ПИЖ
Теорія та практика ритейлу: насамперед – суворе дотримання стандартів

За європейським зразком, хоча й з невеличкою поправкою на українські реалії, реалізує стратегію динамічного розвитку баг...

Зробити українську пісню трендом. Місія можлива
Вероніка РОЙ, Наталя ДУЛЯБА
Зробити українську пісню трендом. Місія можлива

Пісня – це наш генетичний код, а українці – співоча нація, яка завжди була багатою на яскраві голоси. Про це ми не раз ч...

Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?
Наталя ДУЛЯБА
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?

Нещодавно у Львові виник скандал довкола запланованого будівництва готелю-свічки на території Парку культури. І дискусія...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...