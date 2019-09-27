У Львові за понад три мільйони відремонтують два будинки

Сьогодні на засіданні виконавчого комітету ЛМР було прийнято рішення «Про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету м. Львова», яким передбачено 1,4 млн грн на ремонт конструкційних елементів будинку на вул. Т. Шевченка та 1,7 млн – на ремонт підпірної стінки біля будинку на вул. Тарнавського. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Пропонуємо виділити з резервного фонду міського бюджету м. Львова через передачу коштів з загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) Шевченківській районній адміністрації кошти в сумі 1 479 961 грн на проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану конструкційних елементів житлового будинку № 348 на вул. Т. Шевченка. Також, додатково, пропонуємо ще виділити 1,7 млн грн Личаківській районній адміністрації на ремонт підпірної стінки біля житлового будинку на вул. Тарнавського, 35», – доповіла заступник директора департаменту фінансової політики ЛМР Наталя Стариченко.