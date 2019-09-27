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У Львові викрили 19-річного волинянина, який поцупив BMW з автостоянки

Соломія Головіна

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Правоохоронні органи розшукали 19-річного зловмисника, який поцупив з автостоянки у Львові BMW. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Як зазначається, у Франківський відділ поліції звернувся 57-річний львів’янин із заявою про те, що вночі 11 вересня з автостоянки було викрадено його автомобіль BMW-530.

В салоні автівки були документи на машину, банківська картка, паспорт та пенсійне посвідчення чоловіка, грошові кошти. Збитки заявник оцінив у 65 000 гривень.

Поліцейські вжитими оперативно-розшуковими заходами встановили, що до скоєння правопорушення причетний 19-річний житель Волинської області. Йому повідомлено про підозру у вчинені злочину за ч.2 ст.289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом).

Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

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