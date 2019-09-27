ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові відбудеться матч за Суперкубок України з водного поло

Андрій Котенський

|

У неділю, 29 вересня, у Львові вперше відбудеться матч за Суперкубок України з водного поло. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Історичний матч для двох львівських команд, а саме «Динамо» та КЗ ЛОР ЛУФК, відбудеться у басейні СКА, що на вулиці Клепарівська, 39 а. Початок матчу – 14:00.

Як відомо, львівське «Динамо» – діючий чемпіон України, а команда КЗ ЛОР ЛУФК – срібний призер останнього чемпіонату. Вихованці Львівського училища фізичної культури участь у такому матчі братимуть вперше, натомість титуловані «динамівці» уже двічі ставали володарями національного Суперкубка.

Цікаво що, команди візьмуть участь у таких складах, у яких грали у чемпіонаті у минулому сезоні. Єдиний виняток – відсутність у складі «Динамо» легіонерів.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Те, що нас єднає: як міська спортивна подія перетворилася на національний мегапроєкт
Ольга ФУЧИК
Те, що нас єднає: як міська спортивна подія перетворилася на національний мегапроєкт

Багаторічний лідер вітчизняного ринку роздрібної торгівлі «АТБ-Маркет» на власному прикладі довів, що соціальна відповід...

Теорія та практика ритейлу: насамперед – суворе дотримання стандартів
Анастасія ПИЖ
Теорія та практика ритейлу: насамперед – суворе дотримання стандартів

За європейським зразком, хоча й з невеличкою поправкою на українські реалії, реалізує стратегію динамічного розвитку баг...

Зробити українську пісню трендом. Місія можлива
Вероніка РОЙ, Наталя ДУЛЯБА
Зробити українську пісню трендом. Місія можлива

Пісня – це наш генетичний код, а українці – співоча нація, яка завжди була багатою на яскраві голоси. Про це ми не раз ч...

Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?
Наталя ДУЛЯБА
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?

Нещодавно у Львові виник скандал довкола запланованого будівництва готелю-свічки на території Парку культури. І дискусія...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...