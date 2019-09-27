У Львові відбудеться матч за Суперкубок України з водного поло

У неділю, 29 вересня, у Львові вперше відбудеться матч за Суперкубок України з водного поло. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Історичний матч для двох львівських команд, а саме «Динамо» та КЗ ЛОР ЛУФК, відбудеться у басейні СКА, що на вулиці Клепарівська, 39 а. Початок матчу – 14:00.

Як відомо, львівське «Динамо» – діючий чемпіон України, а команда КЗ ЛОР ЛУФК – срібний призер останнього чемпіонату. Вихованці Львівського училища фізичної культури участь у такому матчі братимуть вперше, натомість титуловані «динамівці» уже двічі ставали володарями національного Суперкубка.

Цікаво що, команди візьмуть участь у таких складах, у яких грали у чемпіонаті у минулому сезоні. Єдиний виняток – відсутність у складі «Динамо» легіонерів.