У Львові стартувала техноконференція ІТ Arena

З 27 до 29 вересня ІТ Arena 2019 збере на стадіоні «Арена Львів» 4000 ІТ-експертів, програмістів, лідерів українських ІТ-компаній, засновників стартапів та всіх, хто цікавиться новітніми технологіями. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

IT Arena – це 4 тематичних треки: Business, Product, Technology, Startup, наймасштабніша в Україні битва стартапів Startup Competition та виставка найактуальніших розробок Startup Alley.

А також спікери з топових світових компаній – Tesla, Google, Microsoft, Bluetooth, TechStars тощо. Цього року серед перших анонсованих спікерів – експерти з Mercedes-Benz, Viber, ZF, Aptiv.

IT Arena – унікальна можливість відкрити для себе потенціал українських та міжнародних розробників, зустріти однодумців, познайомитися з глобальними бізнес-ідеями, надихнутись досвідом успішних техпідприємців та знайти можливості для свого бізнесу.

Фото: ЛМР