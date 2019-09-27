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У Львові проведуть навчальний проект для кіносценаристів «СкріптЛаб»

Ольга Денисяка

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У Львові проведуть міжнародний проект навчання для кіносценаристів «Сценарна майстерня СкріптЛаб». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Метою реалізації Сценарної майстерні є активізація та розвиток вітчизняного кінематографу, пожвавлення кіновиробництва через налагодження практичних професійних зв’язків поміж українськими сценаристами та їх зарубіжними колегами.

У мерії розповіли, що захід буде проводитись у Львові вперше. Це спільний проект з кінокомісією з Італії, яка сьогодні є однією з провідних в Європі. Це щось схоже на майстерню міста, проте з точки зору кіноіндустрії.

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