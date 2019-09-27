ОСТАННІ НОВИНИ

Цими вихідними три храми Львова відзначать престольні празники. Розклад богослужінь

Вероніка Рой

|

Християни східного обряду, 30 вересня, вшановують пам’ять св. Софії і її трьох дочок: Віри, Надії і Любові. У Львові два храми освячені на честь цих святих мучениць. Однак святкування у цих храмах перенесли на неділю, 29 вересня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Храм Святої Софії (вул. І. Франка, 121а): 12.00 год. — Божественна Літургія; 14.00 год. — освячення фігури святого Шарбеля.

Храм Мучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії УГКЦ (вул. Миколайчука, 20/28): 10.00 год. — Водосвяття; 12.00 год. — святкова Божественна Літургія.

Також цієї суботи, 28 вересня, у храмі Архистратига Михаїла РКЦ (вул. Освицька, 4) відзначать престольний празник. Тут об 11.00 год. відбудеться святкова Меса. Після святкового Богослужіння відбудеться водосвяття.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Те, що нас єднає: як міська спортивна подія перетворилася на національний мегапроєкт
Ольга ФУЧИК
Те, що нас єднає: як міська спортивна подія перетворилася на національний мегапроєкт

Багаторічний лідер вітчизняного ринку роздрібної торгівлі «АТБ-Маркет» на власному прикладі довів, що соціальна відповід...

Теорія та практика ритейлу: насамперед – суворе дотримання стандартів
Анастасія ПИЖ
Теорія та практика ритейлу: насамперед – суворе дотримання стандартів

За європейським зразком, хоча й з невеличкою поправкою на українські реалії, реалізує стратегію динамічного розвитку баг...

Зробити українську пісню трендом. Місія можлива
Вероніка РОЙ, Наталя ДУЛЯБА
Зробити українську пісню трендом. Місія можлива

Пісня – це наш генетичний код, а українці – співоча нація, яка завжди була багатою на яскраві голоси. Про це ми не раз ч...

Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?
Наталя ДУЛЯБА
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?

Нещодавно у Львові виник скандал довкола запланованого будівництва готелю-свічки на території Парку культури. І дискусія...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...