Цими вихідними три храми Львова відзначать престольні празники. Розклад богослужінь

Християни східного обряду, 30 вересня, вшановують пам’ять св. Софії і її трьох дочок: Віри, Надії і Любові. У Львові два храми освячені на честь цих святих мучениць. Однак святкування у цих храмах перенесли на неділю, 29 вересня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Храм Святої Софії (вул. І. Франка, 121а): 12.00 год. — Божественна Літургія; 14.00 год. — освячення фігури святого Шарбеля.

Храм Мучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії УГКЦ (вул. Миколайчука, 20/28): 10.00 год. — Водосвяття; 12.00 год. — святкова Божественна Літургія.

Також цієї суботи, 28 вересня, у храмі Архистратига Михаїла РКЦ (вул. Освицька, 4) відзначать престольний празник. Тут об 11.00 год. відбудеться святкова Меса. Після святкового Богослужіння відбудеться водосвяття.