Студенти Львівської політехніки можуть отримати кошти на реалізацію власних стартапів

У Національному університеті «Львівська політехніка» розпочинає роботу освітньо-стипендіальна програма CIG R&D LАВ, яка націлена на розвиток і реалізацію власних стартапів. Про це Львівському порталу повідомив керівний партнер Chernovetskyi Investment Group Володимир Кривко.

Львівська Політехніка стала третім університетом, що долучився до програми, а переможці минулих сезонів із Харкова та Одеси наразі вже реалізують свої проєкти.

«CIG R&D LАВ, яка цього року розпочинає свій третій сезон, є сумішшю освітньої програми та стартап-акселератора. У кожному університеті експерти обирають кілька команд, що мають свій технологічний проєкт та готові його розвивати. Прогрес команди за рік визначається, насамперед, тим, наскільки учасники змогли перетворити свою ідею на продукт, готовий до виходу на ринок», – розповів Володимир Кривко.

За його словами, від CIG та університету команди отримують фінансову та менторську підтримку. Річні стипендії – це не винагорода за хороші оцінки, а радше кредит довіри самим учасникам та їхнім проєктам. Вони дозволяють студентам зосередитися на змаганні та навчитися планувати свій бізнес…. У свою чергу, учасникам недостатньо мати круту ідею – вони мають продемонструвати наполегливість та самостійність у її розробці. Tech-індустрія – це не лише електроавтомобілі та польоти на Марс. Іноді це про здатність за рік розробити систему реконструкції систем теплової та ядерної енергетики у Харкові», – пояснює керівний партнер Chernovetskyi Investment Group.

Як інформують у пресслужбі Львівської політехніки адмініструватиме реалізацію освітньо-стипендіальної програми у Політехніці Tech StartUp School.

Детальніше про реєстрацію у проєкті можна дізнатися тут. Подача заявок триватиме до 17 жовтня 2019 року.

Фото: представників програми CIG R&D LAB