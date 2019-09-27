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Прессекретарка Зеленського про скандал із журналістом: «Андрушко – не найгалантніший джентльмен»

Ольга Денисяка

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Прессекретарка президента України Юлія Мендель прокоментувала інцидент із журналістом Сергієм Андрушком, якому вона завадила поставити запитання Володимиру Зеленському та керівнику Офісу президента Андрію Богдану.

 

«У США «Ні» для журналіста означає неможливість підходити до першої особи. Інакше журналіста заарештують. Медіа наполягають, але не кидаються. Бо особистий простір першої особи – це його/її безпека. Особливо важливо це усвідомлювати після 2017 року, коли, вдаючи журналіста відомого видання, кілер підстрелив добровольця у Києві.

Можливо, мої прохання дещо не дотягують до високих стандартів. Але й Сергій Андрушко – не найгалантніший джентльмен. На відео видно, що я його не штовхала і не кидалася, а зупиняла», – написала Юлія Мендель у Facebook.

Нагадаємо, нещодавно у мережі з’явилось відео, на якому Юлія Мендель відштовхнула журналіста, який хотів поставити президенту запитання.

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