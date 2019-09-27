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Прессекретар Зеленського відштовхнула журналіста, яких хотів поставити запитання президенту

Ольга Денисяка

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У мережі з’явилось відео, як  прессекретар Володимира Зеленського Юлія Мендель перешкоджала журналісту Сергію Андрушку поставити запитання президенту та відштовхнула його, передає УНІАН.

 

Зарубіжний журналіст Крістофер Міллер в Twitter опублікував відео, як Мендель відштовхнула журналіста Сергія Андрушка.

«Зеленський дає інтерв’ю для ЗМІ у Нью-Йорку. Але саме так його прес-служба ставиться до журналістів у Києві», – зазначив він.

«Хто може пояснити, в якій цивілізованій країні світу прессекретар президента дозволяє собі подібне у момент, коли журналіст хоче поставити запитання першій особі! Це як називається?! Свобода слова?!», – написав на своїй сторінці у Facebook журналіст Михайло Ткач.

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