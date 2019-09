Прессекретар Зеленського відштовхнула журналіста, яких хотів поставити запитання президенту

У мережі з’явилось відео, як прессекретар Володимира Зеленського Юлія Мендель перешкоджала журналісту Сергію Андрушку поставити запитання президенту та відштовхнула його, передає УНІАН.

Зарубіжний журналіст Крістофер Міллер в Twitter опублікував відео, як Мендель відштовхнула журналіста Сергія Андрушка.

«Зеленський дає інтерв’ю для ЗМІ у Нью-Йорку. Але саме так його прес-служба ставиться до журналістів у Києві», – зазначив він.

«Хто може пояснити, в якій цивілізованій країні світу прессекретар президента дозволяє собі подібне у момент, коли журналіст хоче поставити запитання першій особі! Це як називається?! Свобода слова?!», – написав на своїй сторінці у Facebook журналіст Михайло Ткач.

Meanwhile as part of fallout from #WhistleblowerComplaint press sec @IuliiaMendel (& @ZelenskyyUa too!) feeds go dark. No tweets after his #UNGA bilateral press con w/POTUS. Many local/foreign journos upset w/her aggressive tactics/manhandling -odd behavior from a former journo pic.twitter.com/u8ygKCgxnH

— Michael Bociurkiw (@WorldAffairsPro) September 26, 2019