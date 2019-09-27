Правоохоронці знайшли мешканця Радехівщини, якого розшукували рідні

На Радехівщині дільничний офіцер поліції оперативно розшукав безвісно зниклого чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Так, у Радехівське відділення поліції 26 вересня надійшла заява від мешканки міста Дубляни. Жінка повідомила, що її дядько, 59-річний житель одного із сіл району, відсутній за місцем проживання і не виходить на зв’язок.

Дільничний офіцер поліції негайно виїхав у село, де проживає чоловік, опитав односільчан, поспілкувався з людьми, з якими контактував розшукуваний та встановив його місце перебування.

Чоловік разом з односельцем поїхав у Львів на роботу, загрози його життю та здоров’ю немає, про що і було повідомлено заявницю.