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Правоохоронці знайшли мешканця Радехівщини, якого розшукували рідні

Соломія Головіна

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На Радехівщині дільничний офіцер поліції оперативно розшукав безвісно зниклого чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Так, у Радехівське відділення поліції 26 вересня надійшла заява від мешканки міста Дубляни. Жінка повідомила, що її дядько, 59-річний житель одного із сіл району, відсутній за місцем проживання і не виходить на зв’язок.

Дільничний офіцер поліції негайно виїхав у село, де проживає чоловік, опитав односільчан, поспілкувався з людьми, з якими контактував розшукуваний та встановив його місце перебування.

Чоловік разом з односельцем поїхав у Львів на роботу, загрози його життю та здоров’ю немає, про що і було повідомлено заявницю.

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