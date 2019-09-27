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Поліцейські розшукали у Дніпропетровській області безвісти зниклу сім’ю із Жидачівщини

Вероніка Рой

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Поліцейські Львівщини оперативно розшукали безвісти зниклу сім’ю. Подружжя з двома дітьми із села на Жидачівщині правоохоронці виявили аж у Дніпропетровській області. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

До поліції 26 вересня близько 19.00 за допомогою звернулась 78-річна мешканка одного з сіл Жидачівського району. Жінка повідомила про зникнення своєї 28-річної онуки, її чоловіка та двох їхніх дітей – восьмирічної дівчинки та тримісячного хлопчика.

За словами заявниці, онука з сім’єю, які проживали у тому ж селі, зникли ще 24 вересня, нікого не попередивши і на зв’язок не виходять.

«Орієнтування на безвісно зниклих поліцейські негайно розіслали у всі підрозділи поліції і невдовзі під час оперативних заходів працівники карного розшуку поліції Львівщини спільно з працівниками Жидачівського відділення поліції, їх місцеперебування встановили. З’ясувалось що сім’я поїхала в одне з сіл Нікопольського району Дніпропетровської області. Усі вони здорові», – розповідають поліцейські.

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