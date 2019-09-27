На Самбірщині під колесами авто загинула 78-річна велосипедистка

У Самбірському районі внаслідок наїзду автомобіля загинула 78-річна велосипедистка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 26 вересня близько 6:00 год. на автодорозі Львів-Самбір-Ужгород.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Опель Зафіра», 64-річний житель міста Самбір, скоїв наїзд на велосипедистку, 78-річну мешканку райцентру. Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження, від яких померла на місці події.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі до п’яти років.