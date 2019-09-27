Міжнародний день людей похилого віку у Львові: дискотека, показ мод, боулінг, концерти

У Львові з нагоди Міжнародного дня людей похилого віку, який відзначають 1 жовтня, відбудеться низка розважальних заходів. Цього року різноманітні атракції, концерти, спортивні змагання триватимуть упродовж усього тижня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Цьогоріч для літніх львів’ян ми запланували кілька масштабних атракцій. Серед них, безумовно, слід відзначити святковий захід «Завжди молоді», який відбудеться саме 1-го жовтня у нічному клубі «Малевич». Туди ми запросили понад 150 людей поважного віку. А розважатимуть їх співаки й танцюристи, аніматори та гумористи. Зокрема, у програмі заходу – виступи фіналіста шоу «Голос країни» Назара Савка, народної музичної студії «Джерело», народного колективу естрадного танцю «Тайм-Аут», ансамблю народного танцю «Серпанок», хору Львівського міського територіального центру «Львівська дефіляда».

А ще для усіх присутніх учасники аматорської театральної студії Львівського терцентру підготували кілька гумористичних мініатюр. Відбудеться навіть танцювальний флешмоб. Я просто певна, що поважні львів’яни та львів’янки зможуть цікаво, весело активно і сучасно відпочити», – розповіла заступник міського голови з гуманітарних питань Галина Слічна.

Також 3 жовтня, у Львівському палаці мистецтв для понад 70 львів’ян відбудеться пізнавально-інформативний захід про цікавинки моди, які успадковано від старшого покоління «Бабусина скриня».

Під час нього перед літніми модниками і модницями виступить дизайнер жіночих та чоловічих прикрас, етнограф, галерист, колекціонер стародавнього українського одягу зі всієї України Роксоляна Шимчук, яка розкаже про етнічні особливості національного одягу України. Також відбудеться показ старовинного одягу, який презентуватимуть підопічні терцентру. Усе це дійство відбуватиметься під музичний супровід бандуристів з ЦДТ «Веселка».

Будуть й спортивні змагання. Наприклад турнір із боулінгу та заняття з аква- аеробіки. Спортивні заходи відбуватимуться під пильним спостереження медичного працівника та соціального робітника .

Для поціновувачів театрального мистецтва організували відвідування Львівського Національного Академічного театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької, де вони переглянуть оперу «Запорожець за Дунаєм». А для любителів мандрівок організували подорожі у Золочівський та Свіржський замки.