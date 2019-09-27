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Мешканця Львівщини засудили до довічного ув’язнення за жорстоке вбивство матері та доньки

Вероніка Рой

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До довічного ув’язнення засудили мешканця Львівщини, котрий вбив матір та доньку. Такий вирок Жовківського районного суду набрав законної сили 24 вересня 2019 року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

 

Мова йде про інциден, який трапився ще 22 червня 2016 року у будинку зловмисника у Дублянах, що на Жовківщині. Як раніше повідомляла поліція, зловмисник наніс кілька ударів ножем своїй матері та доньці, внаслідок чого вони померли. Чоловік молодшої загиблої жінки (зять зловмисника) намагався разом зі своїм сином (онуком зловмисника) втекти з будинку через вікно, проте зловмисник встиг завдати їм вслід кілька ударів ножем. Окрім того, у будинку проживала ще одна донька зловмисника – їй вдалось втекти з будинку неушкодженою.

«Було встановлено, що лиходій убив власну матір та доньку, завдавши 38 та 27 ран у життєво важливі органи, а також намагався зарізати зятя і онука, проте останнім вдалось утекти через вікно помешкання. 4-річного хлопчика та його батька госпіталізували у медзаклади, де їх життя вдалось врятувати», – мовиться у повідомленні.

Враховуючи зібрані докази, які всебічно були досліджені упродовж судового розгляду, суддями та присяжними 17 вересня 2018 року постановлено вирок, відповідно до якого підсудного визнано винним у вчиненні умисного вбивства двох осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п.1 ч.2 ст.115 КК України та закінченого замаху на вбивство двох осіб, у т. ч. малолітньої особи, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.15 – п.1, п.2 ч.2 ст.115 КК України та засуджено до довічного позбавлення волі.

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