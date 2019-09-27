Мешканця Львівщини засудили до довічного ув’язнення за жорстоке вбивство матері та доньки

До довічного ув’язнення засудили мешканця Львівщини, котрий вбив матір та доньку. Такий вирок Жовківського районного суду набрав законної сили 24 вересня 2019 року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

Мова йде про інциден, який трапився ще 22 червня 2016 року у будинку зловмисника у Дублянах, що на Жовківщині. Як раніше повідомляла поліція, зловмисник наніс кілька ударів ножем своїй матері та доньці, внаслідок чого вони померли. Чоловік молодшої загиблої жінки (зять зловмисника) намагався разом зі своїм сином (онуком зловмисника) втекти з будинку через вікно, проте зловмисник встиг завдати їм вслід кілька ударів ножем. Окрім того, у будинку проживала ще одна донька зловмисника – їй вдалось втекти з будинку неушкодженою.

«Було встановлено, що лиходій убив власну матір та доньку, завдавши 38 та 27 ран у життєво важливі органи, а також намагався зарізати зятя і онука, проте останнім вдалось утекти через вікно помешкання. 4-річного хлопчика та його батька госпіталізували у медзаклади, де їх життя вдалось врятувати», – мовиться у повідомленні.

Враховуючи зібрані докази, які всебічно були досліджені упродовж судового розгляду, суддями та присяжними 17 вересня 2018 року постановлено вирок, відповідно до якого підсудного визнано винним у вчиненні умисного вбивства двох осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п.1 ч.2 ст.115 КК України та закінченого замаху на вбивство двох осіб, у т. ч. малолітньої особи, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.15 – п.1, п.2 ч.2 ст.115 КК України та засуджено до довічного позбавлення волі.